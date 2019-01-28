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Вскрылись безмерные богатства молодой помощницы Петросяна 

Дни.ру + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
До 800 тысяч рублей в месяц зарабатывает помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. В собственности у директора популярного юмориста — квартиры стоимостью в сотни миллионов.
Данные, опубликованные журналистами, доступны в открытых источниках. За последние два года средняя зарплата Татьяны Брухуновой варьировалась от 700 до 800 тысяч рублей в месяц. Предполагается, что доходы директора являются процентом от заработка Евгения Петросяна. Брухунова полностью контролирует все денежные дела юмориста и его концертную деятельность.
Известно, что у Татьяны Брухуновой в собственности две квартиры в центре Москвы. Одна из них находится на улице Лесной. Вторая — в новостройке в ЖК "Садовые кварталы" — стоит около 150 миллионов рублей. Площадь жилища — 200 квадратных метров, в квартире сделан хороший дизайнерский ремонт.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать свои отношения. Влюбленные публиковали снимки из Барселоны, где они отдыхали. Совместных фотографий в соцсетях не появилось — но наблюдатели заметили, что Петросян и Брухунова были в испанском городе в одно и то же время.
Любовная история директора Брухуновойи пожилого юмориста развивается на фоне дележа имущества с бывшей супругой Петросяна Еленой Степаненко. Артист развелся с ней в конце прошлого года, напоминает Teleprogramma.pro.
Как писали Дни.Ру, 29-летняя Татьяна Брухунова плотно сотрудничает с Евгением Петросяном. Она рядом с ним во всех рабочих поездках, за кулисами, пока юморист выступает. Татьяна предпочитает говорить, что юморист занимает большое место в ее жизни. Судя по фото, сотрудничество с Петросяном положительно сказалось на финансовом благосостоянии уроженки Тулы.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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