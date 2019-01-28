Вскрылись безмерные богатства молодой помощницы Петросяна

До 800 тысяч рублей в месяц зарабатывает помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. В собственности у директора популярного юмориста — квартиры стоимостью в сотни миллионов.

Данные, опубликованные журналистами, доступны в открытых источниках. За последние два года средняя зарплата Татьяны Брухуновой варьировалась от 700 до 800 тысяч рублей в месяц. Предполагается, что доходы директора являются процентом от заработка Евгения Петросяна. Брухунова полностью контролирует все денежные дела юмориста и его концертную деятельность.

Известно, что у Татьяны Брухуновой в собственности две квартиры в центре Москвы. Одна из них находится на улице Лесной. Вторая — в новостройке в ЖК "Садовые кварталы" — стоит около 150 миллионов рублей. Площадь жилища — 200 квадратных метров, в квартире сделан хороший дизайнерский ремонт.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать свои отношения. Влюбленные публиковали снимки из Барселоны, где они отдыхали. Совместных фотографий в соцсетях не появилось — но наблюдатели заметили, что Петросян и Брухунова были в испанском городе в одно и то же время.

Любовная история директора Брухуновойи пожилого юмориста развивается на фоне дележа имущества с бывшей супругой Петросяна Еленой Степаненко . Артист развелся с ней в конце прошлого года, напоминает Teleprogramma.pro.

Как писали Дни.Ру, 29-летняя Татьяна Брухунова плотно сотрудничает с Евгением Петросяном. Она рядом с ним во всех рабочих поездках, за кулисами, пока юморист выступает. Татьяна предпочитает говорить, что юморист занимает большое место в ее жизни. Судя по фото, сотрудничество с Петросяном положительно сказалось на финансовом благосостоянии уроженки Тулы.