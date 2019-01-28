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Звезду «Другого мира» экстренно госпитализировали 

Lenta.ru + ещё 6 56 минут назад
Фото: Lenta.ru
Британская актриса Кейт Бекинсейл была госпитализирована из-за разрыва кисты яичника. Артистка рассказала о случившемся в своем Instagram.
Бекинсейл опубликовала две фотографии из больницы и написала о том, что ей очень больно, а непереносимость морфия усугубляет ситуацию. Также актриса поблагодарила фанатов, которые оставили десятки тысяч сочувственных комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления.
Кейт Бекинсейл известна по ролям в фильмах «Перл-Харбор», «Другой мир», «Авиатор» и «Ван Хелсинг».
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Шоу-бизнес , Кейт Бекинсейл
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