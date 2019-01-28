Избитого Виторганом Богомолова поймали на подлом обмане

Посмотреть эту публикацию в Instagram Спасибо! #слава #бдт #малыйтеатр video by TinatinKandelaki Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 25 Янв 2019 в 10:52 PST В личном Instagram Богомолов опубликовал короткую запись. В кадре он вместе с актерами вышел к зрителям в конце спектакля. Под гул аплодисментов режиссер несколько раз поклонился залу.

Примечательно, что на лице Константина нет никаких следов: ни отеков, ни синяков. Выглядит режиссер вполне здоровым, даже кланяется, что с травмой головы делать практически невозможно.

А ведь пару дней назад, Богомолов рассказывал, что получил по лицу в драке.

"Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние в связи, с чем внутричерепное нормализовано (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — писала звезда в своем микроблоге.

Отметим, что по сообщениям СМИ режиссер Богомолов пострадал в потасовке с актером Максимом Виторганом. Звезды схлестнулись возле одной из московских кофеен. По слухам, Константин закрутил роман с супругой Максима Ксенией Собчак , за что и был бит.

Отметим, что новое видео с Богомоловым привлекло внимание интернет-пользователей. Многие укрепились во мнении, что драка была постановочной. Кто-то из подписчиков даже сочинил небольшой опус в стихах о "лучшем спектакле" Богомолова, в котором Собчак сравнивается с Анной Карениной