Поклонники режиссера Константина Богомолова уверены, что драка с актером Максимом Виторганом была постановочной. На лице звезды нет следов избиения.
В личном Instagram Богомолов опубликовал короткую запись. В кадре он вместе с актерами вышел к зрителям в конце спектакля. Под гул аплодисментов режиссер несколько раз поклонился залу.
Примечательно, что на лице Константина нет никаких следов: ни отеков, ни синяков. Выглядит режиссер вполне здоровым, даже кланяется, что с травмой головы делать практически невозможно.
А ведь пару дней назад, Богомолов рассказывал, что получил по лицу в драке.
"Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние в связи, с чем внутричерепное нормализовано (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — писала звезда в своем микроблоге.
Отметим, что по сообщениям СМИ режиссер Богомолов пострадал в потасовке с актером Максимом Виторганом. Звезды схлестнулись возле одной из московских кофеен. По слухам, Константин закрутил роман с супругой Максима Ксенией Собчак, за что и был бит.
Отметим, что новое видео с Богомоловым привлекло внимание интернет-пользователей. Многие укрепились во мнении, что драка была постановочной. Кто-то из подписчиков даже сочинил небольшой опус в стихах о "лучшем спектакле" Богомолова, в котором Собчак сравнивается с Анной Карениной.
"Лучший спектакль был у Гранд Кофемании! …Дуэль, дуэль как много в этом слове для сердца Ксении слилось, как много в нем отозвалось. Любовник модный режиссер, ревнивец муж, оставленный актер! Его ужасные рога, угрюмый взгляд, пронзающий тебя!Угрозы, и мольбы вернуться! И осуждение в сети, улыбки черни и толпы! Еврейства отчуждение! И вот теперь почти дуэль! В Москве, в кафе, средь бела дня! Ужасный страшный Виторган, натренированный такой, своей безжалостной рукой! Сломал, прекрасный Богомолов нос! Но режиссер все стойко снес! Побои, унижения! Омыл он раны на лице в отхожем месте, и облегчившись неспеша, Своим достоинством тряся, он гордо удалился! И вот теперь она! Одна! Стоит у края эшафота! В дали Сапсан бежит сюда! А рельсы в даль и в некуда!И Анны призрак на перроне! Чтож надо сделать только шаг…с улыбкой гордой на устах, закончить слухи! Но вот айфон вдруг зазвонил … рекламный босс все разрулил…от Вовки сообщение…", — отметил подписчик Константина в комментариях.