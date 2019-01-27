Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве
Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве

Анастасия Волочкова опубликовала видеозапись из бани, где ее попарили «два Ивана» 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Фото: Instagram
Звездная балерина осталась в полном восторге от процесса.
Известная российская танцовщица Анастасия Волочкова посетила баню. Она осталась в полном восторге от услуг банщиков. На своей страничке в социальной сети Instagram она опубликовала видеозапись, на которой двое мужчин попарили ее.
«Я была во многих российских банях, на эта просто наикрутейшая. Вот два Ивана, они спортсмены. Выдержали процесс. Ребята, ну скажите, что я держу пар», — заявила балерина. В ответ два Ивана утвердительно кивнули головой. Волочкова между тем продолжила свой рассказ. «Мужчины так не парятся, как я. Меня называют грозой банщиков в России, но два Ивана справились», — сказала звезда.
«Вас в эти бани за рекламу пустили помыться? Что денег совсем уже нет, ходите с любимым попариться за рекламу уже?» «Я представляю, как стыдно её дочке. Наверняка, дети дразнят её шпагатовной и т.п.», «Если все таким образом начнут переживать климакс, в России бань не хватит и Иванов», — заметили в комментариях пользователи.
Teleprogramma.pro: последние новости
Семен Слепаков сравнил молодых квнщиков с обезьянами Лера Кудрявцева встретилась в «Останкино» с фриками Музыкальный критик Соседов: «В 70 лет Пугачева не обрела ни мудрости, ни доброты»
Комментарии2
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
Читайте также
Видео
Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцами
Политика
Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве
Политика
Берлин выделит €12 млн блокадникам
В мире Статьи
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Происшествия Катастрофы
В Кремле прояснили «защиту» Мадуро российскими наемниками
Войска Армия
«У страха глаза велики»: Кремль о наемниках в Венесуэле
В мире Статьи
Оскорбивший Скабееву назначил место дуэли с сенатором
В мире Украина
В жилом доме в Перми рухнули перекрытия
Происшествия
Порошенко молится на себя и покупает избирателей
В мире Статьи
Кремль назвал препятствие для мирного договора с Японией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение