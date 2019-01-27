Анастасия Волочкова опубликовала видеозапись из бани, где ее попарили «два Ивана»

Звездная балерина осталась в полном восторге от процесса.

Известная российская танцовщица Анастасия Волочкова посетила баню. Она осталась в полном восторге от услуг банщиков. На своей страничке в социальной сети Instagram она опубликовала видеозапись, на которой двое мужчин попарили ее.

«Я была во многих российских банях, на эта просто наикрутейшая. Вот два Ивана, они спортсмены. Выдержали процесс. Ребята, ну скажите, что я держу пар», — заявила балерина. В ответ два Ивана утвердительно кивнули головой. Волочкова между тем продолжила свой рассказ. «Мужчины так не парятся, как я. Меня называют грозой банщиков в России, но два Ивана справились», — сказала звезда.

«Вас в эти бани за рекламу пустили помыться? Что денег совсем уже нет, ходите с любимым попариться за рекламу уже?» «Я представляю, как стыдно её дочке. Наверняка, дети дразнят её шпагатовной и т.п.», «Если все таким образом начнут переживать климакс, в России бань не хватит и Иванов», — заметили в комментариях пользователи.