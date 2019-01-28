Голливудская актриса появилась на красной дорожке в неподобающем виде

Американская актриса Эмма Стоун нарушила правила дресс-кода на церемонии вручения Премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) в Голливуде . На это обратил внимание модный журнал Vogue.

Стоун появилась на красной ковровой дорожке в золотистом ассиметричном топе с бантом на шее, черных расклешенных брюках и босоножках. Издание отмечает, что на подобные мероприятия женщины обычно приходят в платьях или брючных костюмах.

Во время церемонии актрису сопровождал ее молодой человек — сценарист телешоу Saturday Night Live Дэйв Маккари.