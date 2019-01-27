Семен Слепаков сравнил молодых квнщиков с обезьянами

Юморист опубликовал фото с животными в костюмах и сделал провокационный пост к снимку. Чем молодежь разгневала Слепакова?

Известный юморист Семен Слепаков решил пошутить над молодыми квнщиками. Он выложил в свой аккаунт в Instagram фото, на котором держит на руках двух маленьких обезьянок в одежде.

В подписи к фото Слепаков сравнил участников фестиваля КВН с этими животными, назвал фото «встречей с молодыми квнщиками». При этом, название команды, из которой эти «квнщики» он указал выдуманное. Эта достаточно жесткая шутка в адрес молодых юмористов понравилась поклонникам Слепакова, которые оставили свои комментарии под фото, и пошутили многие уже над ним.

«Как похожи на папу!», «КОПИЯ папы», «Отличные детишки… Очень похожи на тебя Семён…», «"Дяденька, забери нас с обой!?" — читается во взгляде обезьянки», — написали комментаторы под фото.