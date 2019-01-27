Милана Тюльпанова рассказала об отношениях с сыном

Милана Тюльпанова смогла добиться через суд возможности на время бракоразводного процесса проживать со своим сыном Артемием. Своего сына телеведущая не видела долгое время из-за конфликта с мужем, известным футболистом Александром Кержаковым , обвинившим ее в наркотической зависимости.

Сейчас Милана с радостью сообщает поклонникам, что ее сын научился говорить слова «мама» и «бабушка», чего раньше делать не мог. «Тёма быстро всех вспомнил, заново привык. Когда забрали сына, он вообще не знал слов „мама“, „бабушка“. Теперь произносит постоянно и улыбается», — прокомментировала Милана.