Лера Кудрявцева встретилась в «Останкино» с фриками

Ведущая выложила в Instagram несколько снимков, на которых она с людьми, изменившими свою внешность до неузнаваемости.

Телеведущая Лера Кудрявцева удивила своих поклонников селфи с необычными персонажами. Она выложила сразу несколько фотографий, на которых она рядом с фриками — людьми, кардинально изменившими свою внешность нестандартным образом.

«Неожиданно? Ещё как! Генри из Эквадора спилил нос и уши, Риччи из Лос Анджелеса набил тату клоуна на лицо, ну, а наш парень Рома сами видите», — рассказала Кудрявцева под снимками. Под фото она поставила геотег — «Останкино», поэтому, скорее всего фриком Кудрявцева встретила на съемках какой-то передачи.