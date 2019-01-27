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Лера Кудрявцева встретилась в «Останкино» с фриками 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Ведущая выложила в Instagram несколько снимков, на которых она с людьми, изменившими свою внешность до неузнаваемости.
Телеведущая Лера Кудрявцева удивила своих поклонников селфи с необычными персонажами. Она выложила сразу несколько фотографий, на которых она рядом с фриками — людьми, кардинально изменившими свою внешность нестандартным образом.
«Неожиданно? Ещё как! Генри из Эквадора спилил нос и уши, Риччи из Лос Анджелеса набил тату клоуна на лицо, ну, а наш парень Рома сами видите», — рассказала Кудрявцева под снимками. Под фото она поставила геотег — «Останкино», поэтому, скорее всего фриком Кудрявцева встретила на съемках какой-то передачи.
Поклонники пришли в ужас от снимка. Большинство людей раскритиковали внешность фриков. «Земная жизнь— одна из ступеней, и они оступились», «Вышедшие из Ада», «Все, подобные этим, подчиняются бесу. Их ждут муки в чистилище», «Не, наш ещё вывести может, но без носа это перебор, наверное часто болеет, вся инфекция залетает», «А надо было просто сходить к психиатру», «При виде такого зрелища не улыбаться хочется, тут дар речи просто пропадает, не понятно какая сила руководит их разумом чтобы сделать из себя человекоподобное существо», — написали поклонники Кудрявцевой в комментариях.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Лера Кудрявцева
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