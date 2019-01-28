Бузова погнала в шею заявившихся с цветами поклонников

Поклонников Ольги Бузовой обидело поведение телеведущей после спектакля в Дзержинске. Артистка отказалась общаться с фанатами, сославшись на нехватку времени.

Поклонники Бузовой даже не смогли передать артистке цветы. Возмущению фанатов нет предела: некоторые признались, что брали кредит для того, чтобы приобрести билеты. Впечатление от спектакля было испорчено: все ушли грустные и разочарованные.

"Некоторые брали кредит, чтобы купить билет", "Мы были очень расстроены, что не смогли тебе подарить цветы. Десять минут в конце представления можно было выделить на поклонников", "Оля почему ты такая?", "Люди стояли с букетами и даже передать было не через кого", — признаются подписчики Бузовой в Instagram.

Ольга Бузова приехала в Дзержинск Нижегородской области со спектаклем "Мужчина нарасхват". Самые преданные поклонники встретили певицу на вокзале.

"Я уже забыла, каково это — приезжать туда, где тебя ждут. Спускаюсь с перрона, и мои уже встречают меня с цветами и подарками", — рассказала звезда.

Бузова в микроблоге попыталась оправдать свое поведение после концерта.

"Мы очень торопились после спектакля с машины на поезд. Даже не успели покушать. Любимые, не всегда удается уделить должного внимания вам. Я из-за этого переживаю", — написала Ольга Бузова.