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Бузова погнала в шею заявившихся с цветами поклонников 

Дни.ру + ещё 4 45 минут назад
Фото: Instagram
Поклонников Ольги Бузовой обидело поведение телеведущей после спектакля в Дзержинске. Артистка отказалась общаться с фанатами, сославшись на нехватку времени.
Поклонники Бузовой даже не смогли передать артистке цветы. Возмущению фанатов нет предела: некоторые признались, что брали кредит для того, чтобы приобрести билеты. Впечатление от спектакля было испорчено: все ушли грустные и разочарованные.
"Некоторые брали кредит, чтобы купить билет", "Мы были очень расстроены, что не смогли тебе подарить цветы. Десять минут в конце представления можно было выделить на поклонников", "Оля почему ты такая?", "Люди стояли с букетами и даже передать было не через кого", — признаются подписчики Бузовой в Instagram.
Ольга Бузова приехала в Дзержинск Нижегородской области со спектаклем "Мужчина нарасхват". Самые преданные поклонники встретили певицу на вокзале.
"Я уже забыла, каково это — приезжать туда, где тебя ждут. Спускаюсь с перрона, и мои уже встречают меня с цветами и подарками", — рассказала звезда.
Бузова в микроблоге попыталась оправдать свое поведение после концерта.
"Мы очень торопились после спектакля с машины на поезд. Даже не успели покушать. Любимые, не всегда удается уделить должного внимания вам. Я из-за этого переживаю", — написала Ольга Бузова.
Спектакль в Дзержинске стал первым для Бузовой после продолжительного отдыха на Мальдивах и в альпийском Куршевеле. По дороге в Москву телезвезда успела рассориться со своей сестрой Анной и подругой Яной: Бузова летела домой бизнес-классом, а ее компания заняла места в эконом-классе, напоминает Ura.ru.
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Шоу-бизнес , РИА Ura.ru
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