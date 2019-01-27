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Валентина Талызина призналась, что Эльдар Рязанов угрожал ей из-за пьянства на съемках 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM
Актриса выпивала с Евгением Евстигнеевым и Георгием Бурковым между дублями.
Звезда советского кино Валентина Талызина призналась, что во время своей первой крупной роли в кино напилась прямо на съемках, за что потом ей угрожал жалобой в театр режиссер Эльдар Рязанов. Талызина вспомнила, что у нее тогда только начиналась карьера, и во время съемок она выпивала с Евгением Евстигнеевым и Георгием Бурковым.
Речь идет о съемках фильма «Зигзаг удачи», который вышел на экраны 50 лет назад. Именно в этом фильме у Талызиной была первая серьезная роль, но она не очень серьезно к этому отнеслась, зато подружилась с коллегами и прямо между дублями выпивала алкоголь, чтобы согреться, поскольку это был февраль и актеры мерзли.
Эльдар Рязанов узнал про это позднее, когда смотрел снятый материал. Талызина рассказала, что он кричал, что не смог выбрать ни один трезвый дубль, и что за это он напишет «телеги в театр», передает «СтарХит».
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Шоу-бизнес , Евгений Евстигнеев , Валентина Талызина , Эльдар Рязанов , Георгий Бурков , StarHit
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