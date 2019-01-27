Валентина Талызина призналась, что Эльдар Рязанов угрожал ей из-за пьянства на съемках

Звезда советского кино Валентина Талызина призналась, что во время своей первой крупной роли в кино напилась прямо на съемках, за что потом ей угрожал жалобой в театр режиссер Эльдар Рязанов Талызина вспомнила, что у нее тогда только начиналась карьера, и во время съемок она выпивала с Евгением Евстигнеевым и Георгием Бурковым.

Речь идет о съемках фильма «Зигзаг удачи», который вышел на экраны 50 лет назад. Именно в этом фильме у Талызиной была первая серьезная роль, но она не очень серьезно к этому отнеслась, зато подружилась с коллегами и прямо между дублями выпивала алкоголь, чтобы согреться, поскольку это был февраль и актеры мерзли.