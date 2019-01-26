Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госкорпорация объяснила трату миллионов на концерт Пугачевой рекламой вертолетов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В государственной корпорации «Ростех» заявили, что средства на организацию концерта Аллы Пугачевой были выделены в рекламных целях. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Компания заверила, что эти расходы соответствуют федеральному закону «О рекламе», а финансирование проходит за счет чистой прибыли акционерного общества «Вертолеты России».
«Это работа, направленная, прежде всего, на повышение узнаваемости продуктов и брендов за счет упоминаний в контексте спонсируемых мероприятий», — отметили в корпорации.
Ранее стало известно, что «Ростех» предложил АО «Вертолеты России» оказать спонсорскую поддержку для организации концерта Аллы Пугачевой. Компания попросила выделить певице 40 миллионов рублей.
Представители артистки подтвердили подлинность письма и отметили, что эта сумма — лишь малая часть стоимости организации выступления.
Пугачева отметит свое 70-летие юбилейным концертом «Алла Пугачева. P. S.», который пройдет в Кремлевском дворце 17 апреля.
АО «Вертолеты России» — российский холдинг, объединяющий большинство вертолетостроительных предприятий страны. Компания входит в структуру госкорпорации «Ростех».
Последние новости
Совбез ООН занял позицию США по Венесуэле Чиновница назвала завышенными требования учителей получать больше девяти тысяч США обратились к России за помощью
Комментарии5
Шоу-бизнес , Алла Пугачева , Ростех , АО "Вертолеты России"
Читайте также
Видео
Взрыв в кафе под Саратовом: десятки пострадавших
Происшествия
Европа выдвинула Мадуро ультиматум
В мире Европа
«Надеемся, Россия сможет понять ветер перемен в Венесуэле»
В мире Статьи
Голая женщина пробежалась по улице в мороз
Общество
РФ выступила против США в ООН
Политика Африка
Чиновница объяснилась за скандальную фразу об учителях
Общество
Арестованную Савченко выдвинули в президенты
В мире Украина
Захарова отреагировала на ультиматум европейских стран
Политика
Театр «Школа современной пьесы» открылся после реставрации
Новости Москвы
«Этот „рогуль“ применил насилие»: Попов заступился за жену
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение