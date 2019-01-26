Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на сообщения НТВ о том, что она устроила скандал в студии.
По версии Собчак, ее просто хотели обмануть, пригласив обсудить ситуацию на Украине, а вместо этого в итоге пытались сделать ее героиней сюжета о ее личной жизни. Такой подход, уверена телеведущая, говорить о профнепригодности сотрудников канала — «надо человека сначала в кадр завести, а потом на***вать».
«Сегодня день не задался. Договорились о интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федканала, который позвал меня «украину обсудить», готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера, и длинная подводка про драку», — написала она.
Ранее телеканал НТВ сообщил, что Собчак не захотела комментировать недавнюю драку своего мужа, актера Максима Виторгана, с режиссером Константином Богомоловым, сопроводив это сообщение видео с идущей по коридору телестудии Собчак.
Позже кадры опубликовала сама телеведущая.
«Это я еще захожу. Радостная дура)», — написала она.