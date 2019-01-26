Родная сестра отписалась от Бузовой в инстаграме

Родная сестра Ольги Бузовой Анна отписалась от телеведущей в инстаграме. Согласно СМИ, произошло это после того, как селебрити отказалась лететь эконом-классом вместе с родственницей.

Родная сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна отписалась от знаменитой родственницы в инстаграме после совместного отпуска на фешенебельном горнолыжном курорте Куршевель, где автор хита «Мало половин» 20 января отпраздновала свое 33-летие. Судя по социальным сетям российской селебрити, минувшие каникулы в Европе стали одними из лучших в ее жизни — Бузова едва ли не ежечасно делилась со своими подписчиками переполняющим ее восторгом, выкладывая фотографии и видео с отдыха. Не скрывала от публики Ольга и чувств в адрес сестры, признаваясь ей в любви через инстаграм, — и та, к слову, отвечала полной взаимностью.

Москву , однако, девушки по какой-то причине полетели отдельно: Ольга — бизнес-классом, сестра и общая подруга родственниц — экономом. Уже после прибытия в российскую столицу Анна, согласно изданию «СтарХит» , приняла решение отписаться от Бузовой-старшей (разница в возрасте между сестрами составляет всего два с небольшим года — «Газета.Ru» ) в инстаграме.

О причинах подобного шага Анны на данный момент остается только догадываться — Бузовы пока что никак не комментировали произошедшее. Еще пикантнее ситуация стала благодаря краткому комментарию Анны, признавшейся, что перелеты в Европу бизнес-классом ей не по карману.

«Я всегда летаю тем классом, который могу себе позволить. Бизнес-класс в Европу стоит необоснованно дорого», — призналась девушка.

Подобное заявление Бузовой-младшей разделило поклонников артистки на два лагеря: одни встали на защиту Ольги, выразив мнение, что телеведущая не обязана постоянно платить за сестру, тогда как сама Анна, возможно, не хочет жить за чужой счет, другие — обвинили новоявленную певицу в лицемерии, назвав ее любовь к сестре «показной».

Ольга Бузова считается СМИ одной из главных кандидаток на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» от России. Бывшая супруга отечественного футболиста Дмитрия Тарасова , в частности, была включена в опубликованный прессой шорт-лист артистов, которые якобы должны будут принять участие в отборе песенного состязания. Уже вскоре, впрочем, достоверность данного списка опровергли официальные представители организатора конкурса.

«Киркоров жадный. Жадный до победы. У него крутые шоу, он все также прекрасно поет, в тусовке конкурса он уже давно свой. На мой взгляд, пришло время опыту взять верх на «Евровидении» и снова России после победы Димы Билана заполучить хрустальный микрофон, на сей раз с помощью Филиппа Киркорова», — цитирует Манукяна »Экспресс-газета».

Сам 51-летний артист, в 1995-м уже участвовавший в главном песенном конкурсе Старого света (лишь 17-е итоговое место), при этом в положительном ключе высказался о возможном участии в «Евровидении» Бузовой.

«В этом конкурсе возможно все, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами. Почему бы и нет? Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа», — подчеркнул он.

На данный момент фаворитом в условной гонке за право представить Россию на «Евровидении-2019» в Израиле считается Лазарев, в 2016-м году выигравший «бронзу» конкурса. Согласно слухам, официально это будет подтверждено уже в конце января. Организацией выступления Сергея якобы займется команда все того же Киркорова, состоящая из греческих композиторов и хореографов. По информации прессы, в гастрольном графике Лазарева на май этого года отсутствуют какие-либо концерты, что лишь подтверждает грядущее участие певца в состязании.