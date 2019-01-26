Муж Ксении Собчак заболел на фоне скандала с дракой

Его коллеги дали ему возможность прийти в себя дома, пока они репетируют.

«Мои артисты дали мне возможность поболеть денёк дома и репетируют сегодня самостоятельно. Высокий уровень самосознания. Но завтра злой К. Барабас вернётся и будем писать «гороскопы-некрологи», как говаривал мэр одного потерянного во времени и пространстве города», — подписал снимок в Instagram Виторган.

Комментарии к посту он закрыл.

Не исключено, что супругу телеведущей Ксении Собчак не здоровится после инцидента, который произошел на днях между ним и режиссером Константином Богомоловым в одном из столичных кафе. Мужчины подрались. По некоторым слухам, причиной раздора стала Ксения Собчак.