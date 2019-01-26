Больше не «любимки»: сестры Бузовы прилюдно разорвали отношения

Шикарный и продолжительный отпуск сестер Ольги и Анны Бузовой завершился скандалом. Анна отписалась от своей любимой родственницы в соцсетях.

Анна Бузова конкретную причину раздора не называет. Однако из ее постов в Instagram поклонники сделали вывод: Анна обиделась на сестру за то, что звезда возвращалась в Москву бизнес-классом, тогда как ее с подругой посадила в "эконом".

Анна сопровождала Ольгу на отдыхе. Сначала были Мальдивы и дорогая вилла на берегу океана. А после — горнолыжные трассы Куршевеля во французских Альпах. Сестра помогала Ольге Бузовой, делая бесконечные фотосессии и снимая видеосюжеты.

На фотографиях из отпуска сестры Бузовы выглядели счастливыми, обнимались и целовались на камеру, называли друг друга "любимками". Ольга писала, что отпуск в Альпах стал лучшим в ее жизни, и пообещала себе обязательно сюда вернуться.

Однако что-то пошло не так. В Москву телеведущая Бузова летела привычным для себя бизнес-классом. А вот сестра и общая подруга Бузовых Яна оказались в эконом-классе. Вскоре после возвращения в Москву Анна отписалась от своей сестры в соцсети.

Подписчики Анны Бузовой под ее последним постом в Instagram устроили настоящую битву. Поклонники ее сестры Ольги утверждают, что она не обязана оплачивать Анне перелеты. В лагере оппонентов возмущаются неподобающим поведением ведущей "Дома-2", которая прилюдно признается в любви к родной сестре — но при этом летает отдельно от нее и подруг.