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Больше не «любимки»: сестры Бузовы прилюдно разорвали отношения 

Дни.ру 38 минут назад
Фото: @annabuzova
Шикарный и продолжительный отпуск сестер Ольги и Анны Бузовой завершился скандалом. Анна отписалась от своей любимой родственницы в соцсетях.
Анна Бузова конкретную причину раздора не называет. Однако из ее постов в Instagram поклонники сделали вывод: Анна обиделась на сестру за то, что звезда возвращалась в Москву бизнес-классом, тогда как ее с подругой посадила в "эконом".
Анна сопровождала Ольгу на отдыхе. Сначала были Мальдивы и дорогая вилла на берегу океана. А после — горнолыжные трассы Куршевеля во французских Альпах. Сестра помогала Ольге Бузовой, делая бесконечные фотосессии и снимая видеосюжеты.
На фотографиях из отпуска сестры Бузовы выглядели счастливыми, обнимались и целовались на камеру, называли друг друга "любимками". Ольга писала, что отпуск в Альпах стал лучшим в ее жизни, и пообещала себе обязательно сюда вернуться.
Однако что-то пошло не так. В Москву телеведущая Бузова летела привычным для себя бизнес-классом. А вот сестра и общая подруга Бузовых Яна оказались в эконом-классе. Вскоре после возвращения в Москву Анна отписалась от своей сестры в соцсети.
Подписчики Анны Бузовой под ее последним постом в Instagram устроили настоящую битву. Поклонники ее сестры Ольги утверждают, что она не обязана оплачивать Анне перелеты. В лагере оппонентов возмущаются неподобающим поведением ведущей "Дома-2", которая прилюдно признается в любви к родной сестре — но при этом летает отдельно от нее и подруг.
Предполагают, что причина размолвки сестер все же в чем-то другом, и произошла она еще до отправления домой с курорта. Анна и сама может позволить себе передет в бизнес-классе. Как пишет StarHit, сестра Бузовой — владелица 18 компаний, которые занимаются рекламой и продажей косметики, галантереи, одежды, обуви и даже сельскохозяйственной техники. И бизнес идет вполне успешно.
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Шоу-бизнес , StarHit , Мальдивы , Москва
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