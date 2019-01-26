Собчак устроила скандал в гримерке НТВ

Телеведущая и бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак со скандалом покинула студию НТВ. Об этом сообщается на сайте телеканала в субботу, 26 января.

«Телеведущая устроила скандал и ушла из студии, где должна была прокомментировать драку между Виторганом и Богомоловым», — говорится в сообщении.

Журналисты выложили видеозапись того, как Собчак с головным микрофоном идет по коридору.

21 января в одном из московских ресторанов между супругом Собчак, актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым произошел конфликт. Телеведущая приехала в заведение вместе с Богомоловым. После появления ее мужа между мужчинами началась потасовка на почве ревности, в результате которой режиссер получил перелом носа в двух местах. Позже в сети появилось видео драки.