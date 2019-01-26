Собчак ушла из студии НТВ после вопроса о Виторгане и Богомолове

Со скандалом она покинула студию НТВ, сообщается на сайте телеканала.

«Телеведущая устроила скандал и ушла из студии, где должна была прокомментировать драку между Виторганом и Богомоловым», — говорится на сайте, где также выложена видеозапись того, как Собчак идет по коридору.

Во вторник в Сети появилось видео из московского ресторана, на котором Виторган дерется с режиссером Константином Богомоловым, который находился в заведении в обществе Собчак. В ходе потасовки режиссер получил перелом носа в двух местах. Ранее сообщалось, что в паре Собчак-Виторган возникли проблемы из-за романа телеведущей с Богомоловым.