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Собчак ушла из студии НТВ после вопроса о Виторгане и Богомолове 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак не захотела комментировать недавнюю драку своего мужа, актера Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым.
Со скандалом она покинула студию НТВ, сообщается на сайте телеканала.
«Телеведущая устроила скандал и ушла из студии, где должна была прокомментировать драку между Виторганом и Богомоловым», — говорится на сайте, где также выложена видеозапись того, как Собчак идет по коридору.
Во вторник в Сети появилось видео из московского ресторана, на котором Виторган дерется с режиссером Константином Богомоловым, который находился в заведении в обществе Собчак. В ходе потасовки режиссер получил перелом носа в двух местах. Ранее сообщалось, что в паре Собчак-Виторган возникли проблемы из-за романа телеведущей с Богомоловым.
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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