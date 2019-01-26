«Мне было отказано в выдаче визы»: Тимур Батрутдинов не сможет выступить в США

Тимур Батрутдинов — известный актер и резидент Comedy Club. Обычно он активно пользуется соцсетями, но за последний месяц артист опубликовал лишь фото со своей подругой Ольгой Бузовой. Оказалось, что него сломался телефон, поэтому Тимур был без связи. 26 января он опубликовал видео, в котором сообщил, что вернулся в соцсети. А также ему пришлось извиниться перед поклонниками, которые ожидали его концертов в США

Батрутдинов был вынужден признаться, что выступления пришлось отметить, так как в Америку его не пустили. «Дело в том, что по непонятным причинам мне было отказано в выдаче визы в Соединенные Штаты и меня не пустили. Я надеюсь, что у нас получится увидеться как-нибудь еще. Я уверен в этом», — высказался актер. Он также не упустил возможности поздравить своих подписчиков со всеми прошедшими праздниками.

Поклонники были рады вновь видеть Тимура. Многие считают, что ему стоит жениться, тогда у него будет больше шансов получить американскую визу. В кандидатки в невесты они предлагают Бузову. Напомним, что в прошлом году активно ходили слухи об их романе, но и Оля, и Батрутдинов заверяют, что они дружат с детства и только.