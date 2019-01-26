Доренко дал дерзкий совет Собчак

Доренко дал пикантный совет Собчак

В своем Telegram Доренко посоветовал Собчак ввести институт многомужества в России

«Не было бы никакой ссоры Виторгана с Богомоловым и не было бы огорчения Собчак, если бы все они освежили в памяти священные строки «Махабхараты» (древнеиндийский эпос — прим. ВЗГЛЯД). Подобно прекрасной Драупади, Ксения могла бы де-факто вернуть нам институт полиандрии (форма полигамии, при которой женщина состоит в нескольких брачных союзах, — прим. ВЗГЛЯД)», — написал он.

«Мы отлично помним, что пять братьев Пандавов никогда не дрались в ресторанах, а жили в согласии со своей женой Драупади. Виторган, Богомолов и еще трое могли бы поместиться в такой конструкции. Подумайте, почитайте «Махабхарату», — заключил Доренко.

Напомним, во вторник было опубликовано видео из московского ресторана, у которого подрались супруг Собчак Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов. По словам очевидца, Собчак заступалась за Богомолова и осталась с ним в ресторане после ухода Виторгана.

Режиссер рассказал, что у него якобы «переломан в двух местах» нос, а также были «смещены кости черепа».

Позднее Виторган опубликовал текст сообщения, в котором ему доложили о новой встрече Богомолова с Собчак, и попросил больше ничего не писать о его супруге.