Доренко дал дерзкий совет Собчак

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Доренко дал пикантный совет Собчак 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко прокомментировал последний скандал с участием телеведущей Ксении Собчак, в котором замешаны ее супруг, актер Максим Виторган, и режиссер Константин Богомолов.
В своем Telegram Доренко посоветовал Собчак ввести институт многомужества в России.
«Не было бы никакой ссоры Виторгана с Богомоловым и не было бы огорчения Собчак, если бы все они освежили в памяти священные строки «Махабхараты» (древнеиндийский эпос — прим. ВЗГЛЯД). Подобно прекрасной Драупади, Ксения могла бы де-факто вернуть нам институт полиандрии (форма полигамии, при которой женщина состоит в нескольких брачных союзах, — прим. ВЗГЛЯД)», — написал он.
«Мы отлично помним, что пять братьев Пандавов никогда не дрались в ресторанах, а жили в согласии со своей женой Драупади. Виторган, Богомолов и еще трое могли бы поместиться в такой конструкции. Подумайте, почитайте «Махабхарату», — заключил Доренко.
Напомним, во вторник было опубликовано видео из московского ресторана, у которого подрались супруг Собчак Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов. По словам очевидца, Собчак заступалась за Богомолова и осталась с ним в ресторане после ухода Виторгана.
Режиссер рассказал, что у него якобы «переломан в двух местах» нос, а также были «смещены кости черепа».
Позднее Виторган опубликовал текст сообщения, в котором ему доложили о новой встрече Богомолова с Собчак, и попросил больше ничего не писать о его супруге.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Сергей Доренко , Ксения Собчак , Радиостанция "Говорит Москва"
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