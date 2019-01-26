Пугачеву распекли за 40-миллионный концерт

Юбилейный концерт Пугачевой обойдется бюджету в 40 миллионов рублей. Поддержку государства мероприятию, посвященному 70-летию Примадонну, затребовала компания "Вертолеты России", которую возглавляет бывший министр обороны Анатолий Сердюков.
Попавший в Сеть документ вызвал возмущение у известного блогера Лены Миро. Она отмечает, что россияне всем миром собирают деньги на лечение больных детей — а тут такие деньги из бюджета уходят на чествование Аллы Пугачевой.
"Вертолеты России", как социально-ответственное государственное предприятие, тоже занимается благотворительностью. Почти, как мы с вами. Только мы собираем на лечение детей, которых государство не просило рожать, а "Вертолеты" помогли Алле Борисовне Пугачевой", — написала Миро.
Блогер приводит содержание гуляющего по Сети документа.
"Прошу Вас оказать финансовую помощь ИП Пугачева Алла Борисовна в размере 40 000 000 (сорока миллионов) рублей (без НДС) за счет лимита на спонсорство", — сказано в обращении.
Миро напоминает, что Лондон, к примеру, не оказывает финансовой поддержки Элтону Джону — хоть и удостоил певца рыцарского звания. Артист зарабатывает на все своим творчеством, а не обращается за спонсорской поддержкой к государству.
"Если денег много — помогайте нуждающимся, сорок детей спасите, но тратить 40 миллионов на концерт Пугачевой — кощунственно", — пишет Миро.
По словам блогера, дорогостоящий юбилей Пугачевой — это пир во время чумы.