Грязные факты о Майкле Джексоне шокировали зрителей

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зрителей шокировали отвратительные факты о педофилии из фильма о Майкле Джексоне 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
На фестивале «Санденс» состоялась премьера документальной ленты «Покидая Нетландию» (Leaving Neverland) о Майкле Джексоне, в которой рассказываются истории о педофилии и насилии музыканта над детьми. Зрители были шокированы фильмом, сообщает The Sun в субботу, 26 января.
Четырехчасовая картина раскрывает показания двух предполагаемых жертв Джексона — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака. Мужчины, которым сейчас около 30 лет, рассказали о насилии, пережитом в особняке музыканта, который тот называл «Нетландия».
Отмечается, что кадры, показанные в фильме, шокировали публику. Критики назвали ленту хоррором. Джефф Уэллс, автор портала Hollywood Elsewhere, поведал, что в «Покидая Нетландию» в красках описывается то, как два мальчика стали «специальными друзьями» Джексона в то время, как их родители потакали происходящему.
«Вы бы видели лица зрителей, когда начался антракт. Они выглядели так, будто их мутит, смотрели с отвращением, пытаясь скрыть это», — отметил он, добавив, что благодаря этому фильму защитники Джексона больше не посмеют поддерживать его.
Хореограф Уэйд Робсон в 2016 году обвинял принадлежавшие Джексону компании MJJ Productions и MJJ Ventures в потворстве педофилии. По его словам, фирмы «совершали самые изощренные операции в области сексуального насилия над малолетними, какие только можно себе представить».
Последние новости
«Турецкий поток» признали самым опасным проектом для Киева Трамп уступил демократам и прекратил шатдаун Итоги военного положения на Украине засекретили
Комментарии7
Шоу-бизнес , Видео , Криминал , Происшествия , Майкл Джексон , Уэйд Робсон
Читайте также
Видео
К Крымскому мосту срочно направили спасателей
Происшествия
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Госдеп назначил спецпредставителя США по Венесуэле
В мире Статьи
Толкнувшего Скабееву депутата Рады вызвали на дуэль
Политика
Пугачеву распекли за 40-миллионный концерт
Шоу-бизнес
Лавров и глава МИД Туниса подводят итоги переговоров
Политика
Грязные факты о Майкле Джексоне шокировали зрителей
Шоу-бизнес Криминал
«Совсем берега потеряли»: Пушков пришел в ярость
Политика
Подруга Собчак утешила брошенного Виторгана
Шоу-бизнес
В Петербурге отмечают 75-ю годовщину снятия блокады
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение