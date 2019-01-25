Фадеев призвал Чубайса извиниться перед Захаровой

«Так вот, он теперь оказывается еще и оскорбляет женщин. Господин Чубайс, извинись. Ты же мужик?» — заявил Фадеев в Instagram.

Продюсер также назвал Чубайса «рыжеволосым мужчиной, который все время рассказывает сказки».

Напомним, полемика между Захаровой и Чубайсом началась после того, как глава «Роснано» назвал Россию бедной страной, а россиян — бедным народом. В ответ Захарова поинтересовалась у «человека, десятилетиями являвшегося членом правительства, почему же в стране сложилась такая экономическая ситуация».

Чубайс же заявил, что результатом его работы в правительстве стал рост экономики, а аргументы Захаровой назвал «дворовыми». В ответ на это дипломат заявила, что «с дрожью» вспоминает экономические достижения Чубайса, после чего тот предложил отправить Захарову «на повышение» и предложить ей должность ведущей «Дома-2».