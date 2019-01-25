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Фадеев призвал Чубайса извиниться перед Захаровой 

Рамблер + ещё 10 3 часа назад
Фото: ТАСС
Музыкальный продюсер Максим Фадеев призвал главу «Роснано» Анатолия Чубайса извиниться перед главой департамента информации и печати МИД России Марией Захаровой за «оскорбления», которые он нанес ей в ходе недавней дискуссии в соцсетях.
«Так вот, он теперь оказывается еще и оскорбляет женщин. Господин Чубайс, извинись. Ты же мужик?» — заявил Фадеев в Instagram.
Продюсер также назвал Чубайса «рыжеволосым мужчиной, который все время рассказывает сказки».
Напомним, полемика между Захаровой и Чубайсом началась после того, как глава «Роснано» назвал Россию бедной страной, а россиян — бедным народом. В ответ Захарова поинтересовалась у «человека, десятилетиями являвшегося членом правительства, почему же в стране сложилась такая экономическая ситуация».
Чубайс же заявил, что результатом его работы в правительстве стал рост экономики, а аргументы Захаровой назвал «дворовыми». В ответ на это дипломат заявила, что «с дрожью» вспоминает экономические достижения Чубайса, после чего тот предложил отправить Захарову «на повышение» и предложить ей должность ведущей «Дома-2».
Комментарии58
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Мария Захарова , Анатолий Чубайс , Роснано , МИД
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