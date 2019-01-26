Продюсер Разин намерен отомстить Первому каналу за Осина

По словам друга Евгения Осина, его родные хотят максимально дистанцироваться от скандалов. Если же их не оставят в покое, Андрей Разин готов подать в суд.

Друг скончавшегося в ноябре прошлого года музыканта Евгения Осина легендарный продюсер Андрей Разин пригрозил Первому каналу судом, если его сотрудники не прекратят копаться в жизни семьи певца. Об этом пишет StarHit

По мнению Разина, журналисты оказывают колоссальное давление на родственников музыканта, выставляя их в нелицеприятном свете.

"Мне, как продюсеру Агнии Осиной, стало известно, что продюсеры программы "Пусть говорят" на Первом канале готовят провокацию против этой семьи. Они приглашают самозванцев, разных грязных аферистов на эту программу для того, чтобы сделать себе рейтинг. Я категорически против вмешательства в личную жизнь этой семьи", — сказал Разин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Ноя 2018 в 8:27 PST Он назвал идею продюсеров шоу "грешной", отметив, что ни один член семьи Осина не будет принимать участие "в этой грязи". В случае вмешательства в семью журналистов Разин намерен обратиться в суд.

Продюсер добавил, что сейчас родственники умершего больше всего хотят дистанцироваться от скандалов и не намерены давать интервью даже за большие деньги.