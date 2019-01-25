Бабкина в лавандовом пуховике вышла на публику без грима на лице

Советская и российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина и в 68 лет может позволить себе появиться перед поклонниками без идеального макияжа.

О пластических операциях известных российских исполнительниц не раз писали в светских хрониках. Так, еще в сентябре 2018 года бывшая помощница народной артистки СССР Софии Ротару — Ольга Коняхина утверждала, что артистка неоднократно делала пластические операции за десять лет их сотрудничества.

И во время одной из таких операций хирурги допустили досадную ошибку. Медикам едва удалось остановить обильное кровотечение. Однако даже неудачный опыт не помешал Софии Михайловне снова пойти на риск в погоне за молодостью и красотой. Коняхина заверила, что певица делает пластику каждые два года, сохраняя свою внешность неизменной, словно в «заморозке».

Много говорили о пластических операциях Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, подруга Аллы Борисовны — Мила Андреева отметила, что на пластику певица решилась из-за молодого возлюбленного Сергея Челобанова . Пугачева обратилась в клинику в Швейцарии. Однако операция прошла с осложнениями, артистке занесли инфекцию. У Аллы Борисовны поднималась высокая температура, она даже сбросила в весе. Однако сама Примадонна никак не комментирует слухи о пластике.

К слову, несмотря на все кривотолки, и Пугачева, и Ротару не раз показывали себя без фотошопа и яркого грима, совершенно не комплексуя из-за внешнего вида. К звездным коллегам присоединилась и Надежда Бабкина. Артистка буквально на днях прилетела в Красноярск, выбрав для путешествия утепленную лавандовую куртку. Певица появилась на публике без макияжа. доказав, что и в 68 лет не стоит переживать из-за недостатков и возрастных изменений.