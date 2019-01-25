Никита Высоцкий сбежал с ТВ от новых «родственников»

Сын советского певца и актера Владимира Высоцкого Никита покинул съемки программы «Пусть говорят», в ходе которой обсуждались внебрачные связи его отца. Специально для участия в данном шоу был приглашен предполагаемый сын артиста, который проживает в США с 1991 года.

Сын советского музыканта и актера Владимира Высоцкого Никита покинул передачу «Пусть говорят» на Первом канале, где обсуждались подробности личной жизни его отца — и для участия в которой был приглашен мужчина, назвавший себя внебрачным сыном артиста. В начале программы, посвященной дню рождения певца, которому 25 января исполнился бы 81 год, участники вспоминали, каким Высоцкий был при жизни. Согласно воспоминаниям Никиты, тот был «воскресным отцом» и уделял ему не так много времени и внимания.

«Мы его всегда поздравляли. Он оставлял нам какой-то торт. Я такие вещи не люблю и не умею вспоминать», — приводит слова Высоцкого-младшего Starhit.

Он также напомнил, что с 1968 года его отец не жил со своей второй супругой Людмилой Абрамовой . Затем Никите сообщили, что на программу был приглашен предполагаемый внебрачный ребенок Высоцкого.

Им оказался Александр Полин, появившийся на свет 1969-м. Он, в частности, рассказал, что проживал в Ленинграде до 1991 года, после чего уехал в США.

«Мне стали говорить люди, что я очень похож на него и внешностью, и голосом», — поведал Полин.

Александр также выразил готовность пройти ДНК-тест, чтобы определить, является ли он родственником знаменитости. Двоюродная сестра Никиты Ирэна в свою очередь заявила, что родному сыну артиста следовало бы последовать примеру своего возможного брата по отцу и тоже пройти тест. Тому, однако, данное предложение не понравилось — Высоцкий-младший признался, что не желает больше участвовать в съемках программы.

«В большинстве своем это люди, которые хотят публичности. Я говорил много раз: биография Высоцкого хорошо изучена. Список увлечений Высоцкого, его романов известен. Я покидаю ваше собрание. Я в это не играю, не потому что вы хорошие или плохие, а потому что у меня нет желания. Я предупреждал редакторов», — заявил Никита.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда о своих родственных связях с Высоцким в эфире российского телевидения заявляют казалось бы совсем посторонние люди. Так, в декабре 2018 года для участия в передаче была приглашена дизайнер из Израиля Алиса Левина, которая заявила о том, что является дочерью барда.

«Мой папа — он военный врач, поэтому они переезжали по всему CCCР, и мама работала на всех киностудиях страны. Как мама рассказывала, их роман начался еще до моего папы. Это был 63-й год. Он пригласил проводить ее домой после танцев. А я родилась в 1974 году», — рассказала Левина.

Вместе с женщиной участие в передаче принял Игорь Сиваков , также назвавший себя внебрачным ребенком Высоцкого.

«95-й год. Фестиваль. Приходит письмо в Ейск мне. Там написано, что меня хочет видеть Нина Максимовна Высоцкая. Я к ней приехал. И она мне сказала, что я — сын», — передают слова Сивакова «Дни.ру».

После этого — по решению редакции программы — были проведены ДНК-тесты на определение родства между Левиной и ее отцом, а также между Левиной и Сиваковым. Оба теста показали отрицательный результат.

«По крайней мере, один из вас точно заблуждается, по поводу своей родственной связи с Высоцким», — подытожил ведущий передачи Дмитрий Борисов.

Услышав от специалиста результат исследования, Левина разрыдалась.

«Сейчас мама очень недовольна, мы с ней поссорились из-за моего похода на программу. Она воспитана по советским стандартам и считает, что оглашение этих фактов — позор для всей семьи», — говорила девушка.

В связи с обсуждением внебрачных связей артиста в сети появилась петиция с требованием закрыть передачу «Пусть говорят». В частности, петицию поддержала актриса Мария Шукшина , которая ранее сама стала объектом пристального внимания российских ток-шоу.