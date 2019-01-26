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44-летнюю Рудковскую назвали куклой за фото в лаковых ботфортах 

Дни.ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Светскую львицу в алых сапогах выше колена и таком же ярком платье сравнили с барби. Впрочем, некоторые остались уверены, что длинные ноги Яна "сделала" себе с помощью фотошопа.
Светская львицы Яна Рудковская опубликовала снимок с парижской недели моды в своем Instagram. Продюсер представала в поистине сказочном образе — красных лаковых ботфортах и платье от Ульяны Сергеенко.
Большинство подписчиков восхитились внешними данными 44-летней супруги Евгения Плющенко. Многих поклонниц поразили стройные ноги Рудковской, других — тонкий вкус, с которым был создан образ.
Впрочем, нашлись и критики. Так, некоторые пользователи уверены, что фото прошло тщательную обработку в фотошопе, поскольку в жизни Рудковская вовсе не является обладательницей таких длинных ног, уверены злопыхатели.
"Зачем вы так вытянули фото?", — этот вопрос встречается в комментариях несколько раз.
Рудковская же предпочла игнорировать критиков. Продюсер, по своему обычаю, никак не отреагировала на гневные комментарии в ее адрес — ранее пользователи Instagram пристыдили Яну за "показную роскошь". Светская дама выкладывала фото с салона красоты и Парижа в то время как ее муж находился в больнице на операции по удалению межпозвоночной грыжи.
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Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Ульяна Сергеенко , Евгений Плющенко
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