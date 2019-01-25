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Орбакайте внезапно увезла сына из России 

Дни.ру + ещё 4 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Известная певица решила отметить свой отпуск поездкой в Мексику. В теплую страну Кристина Орбакайте отправилась вместе с членами семьи.
Накануне звезда опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе с супругом Михаилом Земцовым, сыном Дени Байсаровым и бывшим мужем свой матери Филиппом Киркоровым. Группа туристов позирует на фоне надписи Mexico. "Ежегодная традиция путешествий нашей дружной компанией! Решили рвануть в Мексику", — поделилась с подписчиками Кристина Орбакайте.
Поклонники пожелали им хорошего путешествия и приятных впечатлений. "Какие вы классные, летние. Хорошего вам отдыха! Получите заряд сил, энергии и солнечного настроения!", "Какие вы дружные! Пример для подражания! Заряжаете позитивом", "Хорошего отдыха вам и много радостных и счастливых событий!", "Приятного путешествия!", "Очень талантливая и дружная семья!" — написали комментаторы.
Ранее Кристина Орбакайте опубликовала совместный снимок со своим младшим сыном Дени Байсаровым. Мальчик появился на свет в мае 1998 года в Москве. Поклонники обратили внимание, что наследник звезды очень похож на супруга Аллы Пугачевой — Максима Галкина. Многие пользователи даже в шутку поинтересовались, а не являются ли они родственниками.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Кристина Орбакайте , Максим Галкин , Алла Пугачева , Мексика
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