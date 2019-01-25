Орбакайте внезапно увезла сына из России 

Поклонники пожелали им хорошего путешествия и приятных впечатлений. "Какие вы классные, летние. Хорошего вам отдыха! Получите заряд сил, энергии и солнечного настроения!", "Какие вы дружные! Пример для подражания! Заряжаете позитивом", "Хорошего отдыха вам и много радостных и счастливых событий!", "Приятного путешествия!", "Очень талантливая и дружная семья!" — написали комментаторы.