Тонкая талия Екатерины Стриженовой привела поклонников телеведущей в восторг

Телеведущая Екатерина Стриженова взялась за себя и уже в течение нескольких месяцев приводит в порядок свою фигуру. Постройневшая знаменитость недавно опубликовала новое фото, которое восхитило поклонников.

Оказалось, что уже четыре месяца Екатерина придерживается особого типа питания, а также постоянно занимается спортом. Это позволило Стриженовой сбросить лишний вес. Кроме того, женщина стала выглядеть значительно моложе, сообщает сегодня "7 Дней"

Екатерина призналась, что сначала не верила в собственные силы, однако постепенно "втянулась" и уже не представляет своей жизни без физических упражнений.

Поклонники делают Стриженовой огромное количество комплиментов и отмечают, что завидую ее тонкой талии.