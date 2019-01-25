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Тонкая талия Екатерины Стриженовой привела поклонников телеведущей в восторг 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: argumenti.ru
Телеведущая Екатерина Стриженова взялась за себя и уже в течение нескольких месяцев приводит в порядок свою фигуру. Постройневшая знаменитость недавно опубликовала новое фото, которое восхитило поклонников.
Оказалось, что уже четыре месяца Екатерина придерживается особого типа питания, а также постоянно занимается спортом. Это позволило Стриженовой сбросить лишний вес. Кроме того, женщина стала выглядеть значительно моложе, сообщает сегодня "7 Дней".
Екатерина призналась, что сначала не верила в собственные силы, однако постепенно "втянулась" и уже не представляет своей жизни без физических упражнений.
Поклонники делают Стриженовой огромное количество комплиментов и отмечают, что завидую ее тонкой талии.
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Шоу-бизнес , Екатерина Стриженова , журнал "7 Дней"
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