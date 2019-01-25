Малахов возмутил Сеть передачей о браке с убийцей девяти человек

Мужчина отбывает наказание в колонии для пожизненно осужденных. Большинство его жертв были убиты с особой жестокостью. Малахов отметил, что Михайлова, мать четверых детей, «не смогла найти идеального мужчину на свободе». Она познакомилась с будущим мужем по переписке и решила, что именно он «самый достойный».

В комментариях к опубликованному на YouTube выпуску пользователи заявили, что такие истории могут быть вредны для российских женщин.

«Не надо такие программы показывать делать рекламу зэкам <…> где гарантия что еще несколько таких куриц не последуют ее примеру», — возмутилась

Галия Тюлюбаева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Это же надо быть такой легкомысленной дурой при образовании, при нормальной работе! Редакция, за что вы так с нами? Одни моральные уроды на экране», — добавила Jenya Mats.

Галия Тюлюбаева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Это же надо быть такой легкомысленной дурой при образовании, при нормальной работе! Редакция, за что вы так с нами? Одни моральные уроды на экране», — добавила Jenya Mats.

«Нашли тему для андрюшки <…>, кто они такие чтобы о них говорили на одном из федеральных каналов?» — написала Medni Chechenskaya.

«У Малахова как обычно дурдом», — заявил maxy valman.

Пользовательница Ирина Ирина написала, что Малахов пропагандирует «пошлость и мерзость, душевную инвалидность и аморальность».

«Чему учат программы? Это за гранью разумного! Это история ее жизни (не в оправдание ей), но говорить об этом на всю страну преступление!» — написала она.

Ранее интернет-пользователи не раз критиковали шоу Малахова из-за выпусков об отношениях 37-летнего Гогена Солнцева и 63-летней Екатерины Терешкович. Пользователи заявляли, что такие «грязные» сюжеты со скандалами и драками не подходят для федеральных каналов.