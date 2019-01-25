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Малахов возмутил Сеть передачей о браке с убийцей девяти человек 

Рамблер 1 час назад
Фото: "Прямой эфир"/ "Россия 1"
Интернет-пользователи раскритиковали выпуск «Прямого эфира» Андрея Малахова, героями которого стали бывший дознаватель из Перми Виктория Михайлова и ее муж Олег Михайлов, осужденный за убийство девяти человек.
Мужчина отбывает наказание в колонии для пожизненно осужденных. Большинство его жертв были убиты с особой жестокостью. Малахов отметил, что Михайлова, мать четверых детей, «не смогла найти идеального мужчину на свободе». Она познакомилась с будущим мужем по переписке и решила, что именно он «самый достойный».
В комментариях к опубликованному на YouTube выпуску пользователи заявили, что такие истории могут быть вредны для российских женщин.
«Не надо такие программы показывать делать рекламу зэкам <…> где гарантия что еще несколько таких куриц не последуют ее примеру», — возмутилась
Галия Тюлюбаева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Это же надо быть такой легкомысленной дурой при образовании, при нормальной работе! Редакция, за что вы так с нами? Одни моральные уроды на экране», — добавила Jenya Mats.
Галия Тюлюбаева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Это же надо быть такой легкомысленной дурой при образовании, при нормальной работе! Редакция, за что вы так с нами? Одни моральные уроды на экране», — добавила Jenya Mats.
«Нашли тему для андрюшки <…>, кто они такие чтобы о них говорили на одном из федеральных каналов?» — написала Medni Chechenskaya.
«У Малахова как обычно дурдом», — заявил maxy valman.
Пользовательница Ирина Ирина написала, что Малахов пропагандирует «пошлость и мерзость, душевную инвалидность и аморальность».
«Чему учат программы? Это за гранью разумного! Это история ее жизни (не в оправдание ей), но говорить об этом на всю страну преступление!» — написала она.
Ранее интернет-пользователи не раз критиковали шоу Малахова из-за выпусков об отношениях 37-летнего Гогена Солнцева и 63-летней Екатерины Терешкович. Пользователи заявляли, что такие «грязные» сюжеты со скандалами и драками не подходят для федеральных каналов.
Комментарии19
Шоу-бизнес , Виктория Михайлова , Андрей Малахов , Олег Михайлов , Пермь
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