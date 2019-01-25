Много лет назад актриса вовремя заметила начавшийся пожар в доме.
Известная актриса Анастасия Макеева на своей страничке в социальной сети Instagram рассказала, что у нее 25 января ассоциируется не только с днем рождения барда и поэта Владимира Высоцкого и с Татьяниным днем — праздником всех студентов. Макеева вспомнила, как много лет назад спасла жизнь своей семье. В то время она училась в десятом классе и перед сном делала английский язык. Будущая звезда жила с родителями в Краснодаре в частном доме. Ее комната находилась в дальней части дома.
В какой-то момент Макеева услышала странный треск. Она спустилась к родителям и рассказала об этом. Они подумали, что ей померещилось. На четвертой попытке уговоров родители актрисы поднялись наверх и увидели, что в одной из комнат дымится люстра. В пижамах она с родителями выбежала на улицу и стали звать на помощь. Звезда отметила, что если бы все в доме спали, то последствия могли быть печальными. Оказалось, что замкнула проводка.
«Значит, это хороший день не только для вашей семьи, но и для всех нас!» «Да вы героиня! И патриотические песни в вашем исполнении просто замечательны!» «Настя, мы вас тоже любим. Вы такая хорошенькая, и платье очень красивое, и прическа к лицу, и песни проницательные, просто супер», — заметили в комментариях пользователи.