Анастасия Макеева спасла своих родителей от верной смерти

Много лет назад актриса вовремя заметила начавшийся пожар в доме.

Известная актриса Анастасия Макеева на своей страничке в социальной сети Instagram рассказала, что у нее 25 января ассоциируется не только с днем рождения барда и поэта Владимира Высоцкого и с Татьяниным днем — праздником всех студентов. Макеева вспомнила, как много лет назад спасла жизнь своей семье. В то время она училась в десятом классе и перед сном делала английский язык. Будущая звезда жила с родителями в Краснодаре в частном доме. Ее комната находилась в дальней части дома.

В какой-то момент Макеева услышала странный треск. Она спустилась к родителям и рассказала об этом. Они подумали, что ей померещилось. На четвертой попытке уговоров родители актрисы поднялись наверх и увидели, что в одной из комнат дымится люстра. В пижамах она с родителями выбежала на улицу и стали звать на помощь. Звезда отметила, что если бы все в доме спали, то последствия могли быть печальными. Оказалось, что замкнула проводка.