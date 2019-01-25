Виктория Лопырева заплатила 200 тысяч рублей за обучение в Высшей школе экономики

Куратор программы заметил, что она была очень добросовестной студенткой.

Модель Виктория Лопырева сейчас находится в США . Совсем скоро девушка впервые станет матерью. Ребенка под сердцем она носит от бизнесмена Игоря Булатова. Несмотря на скандалы вокруг своей персоны, посол чемпионата мира счастлива с предпринимателем. Она лишь попросила всех снизить градус давления на нее. Сейчас ей нужно думать о будущем ребенке. Интересно, что незадолго до беременности девушка успела получить второе высшее образование. Телеведущая окончила курсы в Высшей школе экономики

Известно, что Лопырева прошла собеседование и отбор на курс, разработанный совместно с FIFA. На нем было всего 50 мест. За три месяца, что длилось обучение, модель заплатила 200 тысяч рублей. Она изучала спортивное право, финансовый менеджмент и стратегии, инвестиции и ценообразование, техники презентаций и публичных выступлений.

По словам кураторов программы, Лопырева оказалась очень прилежной студенткой. Как известно, у нее была очень большая загруженность перед чемпионатом мира. Однако девушка прилетала на занятия из разных точек планеты. В сентябре она получила диплом, а вскоре отправилась в США, сообщает «СтарХит»