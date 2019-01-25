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Виктория Лопырева заплатила 200 тысяч рублей за обучение в Высшей школе экономики 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: GLOBALLOOK
Куратор программы заметил, что она была очень добросовестной студенткой.
Модель Виктория Лопырева сейчас находится в США. Совсем скоро девушка впервые станет матерью. Ребенка под сердцем она носит от бизнесмена Игоря Булатова. Несмотря на скандалы вокруг своей персоны, посол чемпионата мира счастлива с предпринимателем. Она лишь попросила всех снизить градус давления на нее. Сейчас ей нужно думать о будущем ребенке. Интересно, что незадолго до беременности девушка успела получить второе высшее образование. Телеведущая окончила курсы в Высшей школе экономики.
Известно, что Лопырева прошла собеседование и отбор на курс, разработанный совместно с FIFA. На нем было всего 50 мест. За три месяца, что длилось обучение, модель заплатила 200 тысяч рублей. Она изучала спортивное право, финансовый менеджмент и стратегии, инвестиции и ценообразование, техники презентаций и публичных выступлений.
По словам кураторов программы, Лопырева оказалась очень прилежной студенткой. Как известно, у нее была очень большая загруженность перед чемпионатом мира. Однако девушка прилетала на занятия из разных точек планеты. В сентябре она получила диплом, а вскоре отправилась в США, сообщает «СтарХит».
Заметим, что Лопырева является одной из самых красивых девушек страны, по мнению некоторых ее поклонников. Несколько лет назад она жила с футболистом «Локомотива» Федором Смоловым. Создать крепкую семью у звездной пары, к сожалению, не получилось. Молодые люди расстались. Модель после заявила, что спортсмен еще не созрел для серьезных отношений.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Федор Смолов , Виктория Лопырева , ВШЭ , StarHit , США
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