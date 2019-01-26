Жена Джорджа Клуни забрала детей и съехала от него

Друзья Клуни уверены, что знаменитый актер делает все, чтобы вернуть супругу.

Амаль Клуни забрала детей и ушла от своего супруга — актера Джорджа Клуни.

По данным издания Radar Online, в паре произошла крупная ссора, которая может спровоцировать скорый развод. Друзья Клуни уверены, что знаменитый актер делает все, чтобы вернуть супругу.

Сейчас Джордж живет в своем особняке в Англии, а Амаль с детьми в Италии.

Джордж Клуни считался убежденным холостяком, но в 2014 году он внезапно женился на юристе Амаль Аламуддин . Вскоре 57-летний актер и 40-летняя Амаль стали родителями близнецов Эллы и Александра.

Джордж Клуни сыграл более чем в 40 картинах, среди которых «От заката до рассвета», «Южный парк», «Дети шпионов», «Одиннадцать друзей Оушена» и другие. Также Клуни успешно выступает в качестве режиссера и продюсера, является обладателем двух премий «Оскар».