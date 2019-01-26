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Жена Джорджа Клуни забрала детей и съехала от него 

ТК «Звезда» + ещё 4 53 минуты назад
Фото: Mayer face to face, Globallookpress
Друзья Клуни уверены, что знаменитый актер делает все, чтобы вернуть супругу.
Амаль Клуни забрала детей и ушла от своего супруга — актера Джорджа Клуни.
По данным издания Radar Online, в паре произошла крупная ссора, которая может спровоцировать скорый развод. Друзья Клуни уверены, что знаменитый актер делает все, чтобы вернуть супругу.
Сейчас Джордж живет в своем особняке в Англии, а Амаль с детьми в Италии.
Джордж Клуни считался убежденным холостяком, но в 2014 году он внезапно женился на юристе Амаль Аламуддин. Вскоре 57-летний актер и 40-летняя Амаль стали родителями близнецов Эллы и Александра.
Джордж Клуни сыграл более чем в 40 картинах, среди которых «От заката до рассвета», «Южный парк», «Дети шпионов», «Одиннадцать друзей Оушена» и другие. Также Клуни успешно выступает в качестве режиссера и продюсера, является обладателем двух премий «Оскар».
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Шоу-бизнес , Амаль Аламуддин , Джордж Клуни
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