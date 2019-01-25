Воробьев мечтает вернуться на Гавайи 

Певец заявил, что хочет приехать в это место, чтобы маска и ласты не пропали «без дела».

Певец не стал уточнять, какие прекрасные воспоминания у него связаны с этим курортом. Поклонники в комментариях похвалили Воробьева за его хорошую физическую форму на фото, и пожелали, чтобы его желание вернуться в это место обязательно сбылось, причем, желательно, чтобы он поехать отдыхать не один. Напомним, что ранее Воробьев сообщил, что на отдыхе купил маску и ласты, но, вероятно, так еще их и не опробовал.