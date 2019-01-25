Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев мечтает вернуться на Гавайи 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Instagram
Певец заявил, что хочет приехать в это место, чтобы маска и ласты не пропали «без дела».
Популярный певец Алексей Воробьев поделился со своими поклонниками в Instagram снимком заката на Гавайях. Он опубликовал фото, сделанное на балконе отеля, и рассказал, что хотел бы вернуться в это место, чтобы поплавать.
«Ещё одно место на земле с которым у меня связаны прекрасные воспоминания. Однажды надо будет вернуться, а то маска и ласты пропадут без дела», — написал Воробьев под снимком, на котором он стоит вечером на балконе топлесс и смотрит в даль.
Певец не стал уточнять, какие прекрасные воспоминания у него связаны с этим курортом. Поклонники в комментариях похвалили Воробьева за его хорошую физическую форму на фото, и пожелали, чтобы его желание вернуться в это место обязательно сбылось, причем, желательно, чтобы он поехать отдыхать не один. Напомним, что ранее Воробьев сообщил, что на отдыхе купил маску и ласты, но, вероятно, так еще их и не опробовал.
Teleprogramma.pro: последние новости
Виктория Лопырева заплатила 200 тысяч рублей за обучение в Высшей школе экономики Актер из комедии «Тупой и еще тупее-2» умер при загадочных обстоятельствах «Я мерзлявый суслик»: Бородина призналась, что ей все время холодно
Комментарии1
Шоу-бизнес , Алексей Воробьев
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
02:31
Семья Вани Фокина получила в Магнитогорске новую квартиру
Общество
00:35
Снегопад в Москве продлится двое суток
Погода Новости Москвы
01:49
Крушение Су-34: штурман описал столкновение
Армия Оружие
03:23
Трамп объявит режим ЧП
В мире
00:42
Соловьев заступился за Захарову перед Чубайсом
Общество
00:34
Катастрофу Ту-22М3 спровоцировало вмешательство извне
Армия Происшествия
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение