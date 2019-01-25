Ведущая рассказала, что любит погреться в сауне из-за того, что постоянно мерзнет.

Она добавила, что спит круглый год под пуховым одеялом, а в доме температура «как в сауне. „Поэтому наверно обожаю баню, там всегда тепло, я даже в зале перед бассейном иду в парилку сначала“, — рассказала телеведущая. Поклонники предположили, что у ведущей может быть вегето-сосудистая дистония. Один из фанатов написал в комментариях, что все дело в том, что Бородина Рыбы по-гороскопу, и ведущей понравилась эта версия.