Ведущая рассказала, что любит погреться в сауне из-за того, что постоянно мерзнет.
Телеведущая Ксения Бородина призналась поклонникам в Instagram, что она постоянно мерзнет. Она рассказала, что при этом, не любит носить теплые вещи, и ходит в пуховике поверх легкой футболки.
«Я вот мерзлявый суслик. Мне всегда холодно, ноги и руки особенно) как говорила моя прабабушка как у лягухи? но парадокс в том, что накутываться ненавижу! У меня под пуховиком как правило футболка и хожу я зимой в кроссах и без шапки (терпеть не могу)», — написала Бородина под снимком, на котором она в теплой кофте, а под босоножками у нее носки.
Она добавила, что спит круглый год под пуховым одеялом, а в доме температура «как в сауне. „Поэтому наверно обожаю баню, там всегда тепло, я даже в зале перед бассейном иду в парилку сначала“, — рассказала телеведущая. Поклонники предположили, что у ведущей может быть вегето-сосудистая дистония. Один из фанатов написал в комментариях, что все дело в том, что Бородина Рыбы по-гороскопу, и ведущей понравилась эта версия.