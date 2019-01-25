Отец солистки Tatu заявил о хищении у него 1 млн рублей

Российский музыкант, автор песен, продюсер Сергей Катин сообщил в полиции о хищении у него 1 миллиона рублей.

По его словам, он нашел дизайнера для ремонта своей квартиры на сайте Youdo. "Его сотрудники в течение семи месяцев якобы производили ремонт в квартире. Они ввели меня в заблуждение", — рассказал музыкант Агентству "Москва"

Рабочие потребовали оплатить заранее расходные материалы и технику — холодильник, кухню, стиральную машину. Однако ремонт так и не закончился, а дизайнер с рабочими перестали выходить на связь.

Сергей Катин — отец экс-солистки поп-группы t. A. T. u, которая с 2009 года участвует в международном сольном проекте Lena Katina. Сам музыкант известен как автор песен для групп "Дюна", "Гостелерадио" и "Арсенал ".