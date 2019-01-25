Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отец солистки Tatu заявил о хищении у него 1 млн рублей 

Москва24 + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский музыкант, автор песен, продюсер Сергей Катин сообщил в полиции о хищении у него 1 миллиона рублей.
По его словам, он нашел дизайнера для ремонта своей квартиры на сайте Youdo. "Его сотрудники в течение семи месяцев якобы производили ремонт в квартире. Они ввели меня в заблуждение", — рассказал музыкант Агентству "Москва".
Рабочие потребовали оплатить заранее расходные материалы и технику — холодильник, кухню, стиральную машину. Однако ремонт так и не закончился, а дизайнер с рабочими перестали выходить на связь.
Сергей Катин — отец экс-солистки поп-группы t. A. T. u, которая с 2009 года участвует в международном сольном проекте Lena Katina. Сам музыкант известен как автор песен для групп "Дюна", "Гостелерадио" и "Арсенал ".
Москва24: последние новости
Режиссер Богомолов рассказал о травме В полицию не поступало заявлений о конфликте от Виторгана и Богомолова Ученица Табакова обвинила его в домогательствах
Шоу-бизнес , Другое , АГН "Москва"
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
02:31
Семья Вани Фокина получила в Магнитогорске новую квартиру
Общество
01:49
Крушение Су-34: штурман описал столкновение
Армия Оружие
03:23
Трамп объявит режим ЧП
В мире
00:42
Соловьев заступился за Захарову перед Чубайсом
Общество
00:34
Катастрофу Ту-22М3 спровоцировало вмешательство извне
Армия Происшествия
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
04:59
Настольная игра про Солсбери возмутила британцев
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение