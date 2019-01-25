«Никакой химии я не делаю»: Максим Галкин высказался о своей прическе

Известный юморист заявил, что у него от природы такие пышные волосы.

Известный юморист и телеведущий Максим Галкин на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал забавное видео, снятое на камеру его мобильного телефона. На кадрах шоумен стоит в халате. Судя по всему, он только проснулся. «Я намного симпатичнее», — заявил Галкин.

Затем телеведущий стал показывать, что творится за окном. Погода, надо признаться, бушует. «Бывает вот хочешь показать, а не видно. Там метель. Пойду кофейка попью», — сказал юморист. В конце ролика Галкин обратил внимание на свою прическу. Шоумена порой обвиняют, что он делает химию. «Никакой химии я не делаю. Это у меня от природы так. Вот так набок», — заметил он, поправляя свою шикарную прическу.