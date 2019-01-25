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Сын Высоцкого сбежал с «Пусть говорят», устав от новых «родственников» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Никита Высоцкий, сын советского актера и певца Владимира Высоцкого, ушел с телепередачи "Пусть говорят" из-за просьб сделать ДНК-тест. Фрагмент передачи опубликован на сайте "Первого канала".
Никита Высоцкий стал гостем выпуска "Пусть говорят", который был посвящен его отцу. В передаче также был затронута тема предполагаемых внебрачных детей музыканта, которые также стали гостями ток-шоу.
Сын Высоцкого возмутился тем, что на передачу приглашены люди, называющие себя детьми артиста, и выразил мнение, что они прежде всего хотят славы. Когда его двоюродная сестра Ирэна Высоцкая заявила, что ему тоже следовало бы сдать ДНК-тест, Никита Высоцкий покинул студию.
"Я покидаю ваше собрание. Я в это не играю, не потому что вы хорошие или плохие, а потому что у меня нет желания. Я предупреждал редакторов", — сказал напоследок Высоцкий.
В прошлом году Никита Высоцкий заявлял, что о смерти Изы Высоцкой узнал от журналистов.
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Шоу-бизнес , Видео , Никита Высоцкий , Первый канал
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