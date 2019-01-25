Виторган отреагировал на сообщение о новой «измене» Собчак

Несколько последних месяцев в средствах массовой информации активно циркулируют слухи о внебрачной связи Собчак с режиссером Константином Богомоловым

В начале нынешней недели Виторган избил «любовника» жены у одного из ресторанов в центре Москвы.

«Ваша супруга сейчас в "Эларджи" с Богомоловым», — написал некто Виторгану накануне.

В полночь актер опубликовал скриншот этого сообщения и призвал «ребят» «заканчивать». «Обманутый» муж объяснил, что «не работает по вызову», «не выдержит второй раз такого визга» и что «этот гештальт» уже «закрыл».