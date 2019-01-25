Виторган отреагировал на сообщение о новой «измене» Собчак 

Актеру Максиму Виторгану и журналистке Ксении Собчак «поздно» знать, где и с кем они друг другу изменяют, сообщил Виторган в своем инстаграме.
Несколько последних месяцев в средствах массовой информации активно циркулируют слухи о внебрачной связи Собчак с режиссером Константином Богомоловым.
В начале нынешней недели Виторган избил «любовника» жены у одного из ресторанов в центре Москвы.
«Ваша супруга сейчас в "Эларджи" с Богомоловым», — написал некто Виторгану накануне.
В полночь актер опубликовал скриншот этого сообщения и призвал «ребят» «заканчивать». «Обманутый» муж объяснил, что «не работает по вызову», «не выдержит второй раз такого визга» и что «этот гештальт» уже «закрыл».
«Если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно», — добавил он, призвав «докладчиков» «заняться собой».