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Виторган намекнул Собчак на скорое появление с другой 

News.ru + ещё 5 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Актёр Максим Виторган намекнул своей супруге телеведущей Ксении Собчак о том, что в ближайшее время может быть замечен в обществе другой женщины.
«Если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно», — написал Виторган на своей странице в Instagram.
При этом он также попросил своих поклонников не сообщать ему больше о появлении жены в обществе театрального режиссёра Константина Богомолова, с которым у неё якобы роман.
«Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу еще раз этого визга», — признался актёр, отключив возможность комментирования поста.
21 января Виторган набросился с кулаками на Богомолова в одном из кафе в центре Москвы. Причиной потасовки стали слухи о романе Ксении Собчак с театральным режиссёром. Сразу же после драки телеведущая забежала в помещение кафе и направилась к Богомолову, которому Виторган разбил нос.
Президент Гильдии каскадёров России Александр Иншаков проанализировал видео, на которое попала драка известных мужчин. Эксперт невысоко оценил бойцовские качества обоих участников конфликта, отметив при этом, что потасовка не была постановочной.
Ранее News.ru писал о том, что Собчак, оказавшаяся в эпицентре скандала из-за слухов о её романе с театральным режиссёром Константином Богомоловым, раскритиковала россиян за повышенный интерес к драке своего супруга Максима Виторгана с «соперником». Она рекомендовала общественности интересоваться театром, а не подобными разборками.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Александр Иншаков
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