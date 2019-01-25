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Актер из комедии «Тупой и еще тупее-2» умер при загадочных обстоятельствах 

Teleprogramma.pro + ещё 2 2 часа назад
Фото: Instagram
Во время отдыха в Мексике умер популярный и талантливый актер, сценарист и стенд-ап комик Кевин Барнетт. Этой печальной новостью 22 января поделились в Twitter-канале Last Podcast Network. В сообщении говорится о том, что радость, которую Барнетт принес в жизнь людей, стала для всех величайшим подарком.
Об обстоятельствах и причине смерти звезды в правоохранительных органах пока не сообщается. Между тем, всего четыре дня назад Кевин Барнетт сделал последний пост на своей странице в Instagram, где рассказал об отдыхе в Мексике. Ни снимке видно, что актер выглядит спокойным и, кажется, не испытывает проблем со здоровьем.
Российская публика звезду помнит по роли в фильме «Тупой и еще тупее-2». Одном из крупных творческих успехов артиста называют также участие в ситкоме «Рел» на канале Fox.
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