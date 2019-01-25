Актер из комедии «Тупой и еще тупее-2» умер при загадочных обстоятельствах

Во время отдыха в Мексике умер популярный и талантливый актер, сценарист и стенд-ап комик Кевин Барнетт . Этой печальной новостью 22 января поделились в Twitter-канале Last Podcast Network . В сообщении говорится о том, что радость, которую Барнетт принес в жизнь людей, стала для всех величайшим подарком. Об обстоятельствах и причине смерти звезды в правоохранительных органах пока не сообщается. Между тем, всего четыре дня назад Кевин Барнетт сделал последний пост на своей странице в Instagram, где рассказал об отдыхе в Мексике. Ни снимке видно, что актер выглядит спокойным и, кажется, не испытывает проблем со здоровьем. Российская публика звезду помнит по роли в фильме «Тупой и еще тупее-2». Одном из крупных творческих успехов артиста называют также участие в ситкоме «Рел» на канале Fox.