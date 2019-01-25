Юбилей Пугачевой объявили выходным днем

15 апреля последняя народная артистка Советского Союза отметит 70-летие. Безусловно, это важнейшая дата, поэтому готовиться к ней все стали загодя.

Торжества по случаю круглого юбилея Аллы Пугачевой продлятся не менее месяца. Документальные фильмы, праздничные интервью, посвящения и музыкальные подношения — все это будет в изобилии.

В социальные сети и вовсе будет страшно заходить в эти дни из-за потока совместных с Примадонной фотографий и лестных постов звезд.

"Объявите выходной по этому случаю", — призывают люди, которые против подобных чествований эстрадной пенсионерки.

Что же касается планов самой Пугачевой, то 15 апреля, как предполагают в ее окружении, она думает собрать узкую — не более 200 человек — компанию в хорошем особняке в центре Москвы. А уже 17 апреля даст единственный концерт в Кремлевском дворце. Билеты в шестой ряд партера туда спекулянты сегодня продают уже по 220 тысяч рублей.

Как писали ранее "Дни.ру", когда Алла Пугачева уходила со сцены, то пояснила: "Здоровье мое и сердце не очень позволяют кататься туда-сюда на кораблях и самолетах. Да и после ряда операций, которые мне пришлось перенести, голос подсел и не может выразить тех чувств и интонаций, которые хотелось бы". При этом ее пятый муж — юморист Максим Галкин — как-то проговорился: "Говорю Алле постоянно: