Ольгу Зарубину обокрали экстрасенсы

Певица Ольга Зарубина переживает непростые времена. Единственная дочь артистки Кира после встречи с биологическим отцом Александром Малининым впала в серьезную депрессию, из которой не может выйти на протяжении нескольких лет. Зарубина, решив помочь дочке, обратилась к столичным экстрасенсам. Впрочем, вместо помощи те оставили звезду эстрады без денег.

«Сказали, что рядом с Кирой — беда»

О своей оплошности Ольга вспоминает с содроганием. В один из дней она решила, что помочь Кире можно, только обратившись к потусторонним силам.

— Я стала искать экстрасенса, чтобы он мне помог с ребенком, — говорит Ольга. — Мне нужно точно понимать, что происходит с Кирой на самом деле, какое у нее душевное состояние. Когда человек в депрессии, он становится скрытным, замыкается и уходит в себя. Кира сейчас находится именно в таком состоянии. Я не знаю, куда бежать и что делать. Но мне нужно помочь дочке.

Ведунью Зарубина нашла в интернете: та обещала, что может решить проблему подобного рода в короткие сроки. Не затягивая, певица набрала номер чародейки.

— Экстрасенс попросила прислать несколько фотографий Киры в разных ракурсах, — продолжает артистка. — Это теперь я понимаю, что она просто играла на моих чувствах, потому как ребенок — самое дорогое, что есть в моей жизни. Когда ты переживаешь за дочь, ты не совсем вменяема, поэтому тебя можно обдурить в одну секунду. Экстрасенс, получив снимки, попросила позвонить через неделю. Я так и сделала. В ответ услышала, что Кира в беде, что у нее очень непростая ситуация, что нужно проводить обряд за обрядом. Мол, рядом с Кирой находится очень плохой человек, которого срочно нужно убирать. И это можно сделать только с помощью обрядов. За свои услуги экстрасенс попросила тридцать тысяч рублей. При этом заявила, что деньги отдать необходимо в короткий период. Эта дама так хорошо умеет говорить, что не почувствуешь абсолютно никакого подвоха. И только потом понимаешь, что она ничего не делает, да и изъясняется общими фразами.

После разговора с экстрасенсом Зарубина испугалась еще больше. Перечислив ей деньги, побежала в церковь — так требовала чародейка.

— Я, как она и просила, заказала молебен на полгода, поставила свечи, — продолжает Ольга. — Вернулась домой, пыталась вновь выйти на связь с чародейкой, но она пропала. Я звонила ей несколько раз, но ее помощницы, которые постоянно менялись, отвечали, что эта дама в монастырях. То есть они даже Бога не боятся, грабя народ! Через неделю я поняла, что меня просто развели на деньги, обокрали. Это я еще отделалась малой кровью. Но ведь для многих и тридцать тысяч рублей — огромная с­умма!

«Падение духа у Киры началось после встречи с отцом»

Больше к экстрасенсам Ольга обращаться не планирует. В ближайшее время она собирается отправиться в Америку вместе с квалифицированным психологом, который сможет вытащить дочь из д­епрессии.

— С Кирой нужно работать серьезно и долго, — говорит Ольга. — По телефону она отвечает: «У меня все нормально!» Но я чувствую, что дочь отгорожена. Может, она считает, что это я виновата во встрече с Малининым, на которую ее не пригласила. Но я сама не ожидала, что так все случится, что на нашу голову польется такая гадость. Это мы — русские — закаленные, привыкли, что нас с детства колбасят, как только могут. А для нее это стало ударом. В США же такого нет. Если бы подобная история случилась на ток-шоу в Америке, Кира стала бы обеспеченным человеком. Малинин не расплатился бы за моральный ущерб. А здесь всё по-другому.

Зарубина регулярно помогает дочке финансово. Она знает, что сейчас Кира живет с молодым человеком. Но считает, что он не слишком подходящая для ее дочери кандидатура.

— Совсем недавно я летала в Америку и увидела, что у Киры появился еще один хороший друг, который очень за нее переживает, — говорит певица. — Ему под пятьдесят лет, он не был женат, живет с родителями. Старается опекать мою дочь, подолгу разговаривает с ней. Он знает про ситуацию с биологическим отцом. И сказал, что падение духа у Киры началось как раз после встречи с ним. Я Кире все время пишу, чтобы она взяла себя в руки, говорю позитивные вещи. На самом деле она очень талантливая. Умеет рисовать, может сделать классный макияж, прекрасно волосы уложить! Кира — креативная! Я ей предлагаю разные вещи: учиться в Европе, например. Но пока нужно вытащить ее из депрессии. И я надеюсь, что у меня это получится.