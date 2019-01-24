«Просто несерьезно»: Лоза ответил на поэзию Волочковой и Шнура

Известный музыкант Юрий Лоза снова разразился критикой в адрес российских знаменитостей — внимание артиста привлек поэтический баттл между лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и танцовщицей Анастасией Волочковой. По словам Лозы, творчество Шнура нельзя отнести к поэзии, а акробатические навыки балерины и вовсе вызывают у него сомнение.

Музыкант и автор песен Юрий Лоза, известный своими критическими высказываниями в адрес звезд отечественного и западного шоу-бизнеса, по традиции не смог остаться в стороне от обсуждения нового скандала. На этот раз артист в интервью «Пятому каналу» высказался по поводу поэтического баттла между лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и балериной Анастасией Волочковой.

По словам Лозы, называть стихами творчество знаменитостей «просто несерьезно».

«У меня немножко другое отношение к стихам. Для меня стихи — это Бродский, Пастернак, Есенин и Блок», — передает слова певца СМИ.

Кроме того, Лоза заявил, что Шнуров, которого он недавно сравнил с «помоечным бомжом» из-за употребления ненормативной лексики, никогда поэзией и «не баловался».

«Он писал песенные тексты какие-то там матершинные, но насчет стихов — я пока не слышал ничего. Поэтому мне сложно судить, оценивать то, что я не слушаю», — отметил музыкант.

Что касается эпатажной Волочковой, то музыкант и вовсе усомнился в ее способностях как балерины. По словам Лозы, он даже не уверен, что 43-летняя артистка умеет танцевать.

«Волочкова меня не интересует тем более, потому что я в мире танцев, балета — небольшой специалист. Я даже не знаю — танцует она или не танцует, или просто только садится на шпагат», — цитирует Юрия СМИ.

Причиной словесной перепалки между музыкантом Сергеем Шнуровым и балериной Анастасией Волочковой стало провокационное стихотворение шоумена. В нем артист высмеял ее любовь к шпагатам, сопроводив публикацию в инстаграме фотографией, на которой он запечатлен сидящим на краю бассейна с раздвинутыми ногами.

«Кто талантом небогат, // Ну, а че такова? (Здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru») // Делайте везде шпагат, // Как Н. Волочкова. // Зашумит и вам прибой. // Бросьте мысли тяжки. // В ситуации любой // Раздвигайте ляжки», — написал артист.

Сама танцовщица не растерялась и ответила Шнуру в излюбленной им же стихотворной форме. В нем Волочкова прошлась по всем, на ее взгляд, болевым точкам наставника седьмого сезона шоу «Голос», затронув тему развода с его третьей женой Матильдой, а также проблемы с алкоголем и «страсть» к хайпу.

«Разводясь на всю страну, // Ну а че такова? // Делает теперь шпагат. // Как Настя Волочкова?! // Я, конечно, не поэт, // Как Сережа Шнуров. // Я умею пируэт // И молчать про дружбу // Не умею столько пить // И выглядеть фигово. // Собирать охват и хайп // На стихах про Волочкову», — написала Анастасия к подписи к фотографии в инстаграме.

Ранее Лоза не раз высказывался в нелестной форме в адрес фронтмена группы «Ленинград». По мнению музыканта, употребление ненормативной лексики является признаком дурного тона.

«Вот не хватает человеку словарного запаса. Всегда можно вставить матерок. Для меня, помоечные бомжи разговаривают с тем же уровнем мата. С таким же. Такой же уровень художественности, тот же самый уровень литературности», — рассказал музыкант в интервью «Пятому каналу».

Лоза также убежден, что такого рода творчество никогда не являлось искусством и никогда им не станет. Артист не впечатлен тем, что в прошлом году «Ленинград» собрал 65-тысячный стадион, рекордный для российской рок-группы, по его мнению, это нельзя назвать особой заслугой.

«Люди, которые идут на концерт Шнурова, они же идут не за музыкой, музыки там нет. Они идут не за поэзией, поэзии там тоже нет. Они пришли, Шнуров поссал на первый ряд, хах, счастья немножко есть. То есть, вот в этом унижении каком-то. В этом чувстве боли тоже что-то, наверное, есть», — заключил Юрий.

Примечательно, что Лоза уже не в первый раз пользуется выражением «помоечный бомж». В 2016 году он даже применял его к Шнурову и его творчеству. В ноябре 2018 года он вспоминал о «языке помоечных бомжей», говоря о рэпере Элджее.

Кроме того, недавно Юрий Лоза раскритиковал легендарную группу The Beatles. Поводом для этого стал Всемирный день «Ливерпульской четверки», который, начиная с 2001-го, каждый год отмечается 16 января. По мнению композитора, все культурные прорывы происходили на фоне «технического прогресса», и успех «битлов» в этом случае не стал исключением. Тем не менее, Лоза заявил, что вклад группы в развитие европейской музыкальной культуры, отметив, что их творчество выходит за рамки «моды и стиля».

«Они в свое время совершили огромный прорыв в культуре. Но их нельзя оценивать как феномен, стоящий вне культуры, техники, моды и идей той эпохи. Они очень точно выражали то время и действовали так, как должны были действовать молодые люди того времени», — заявил Юрий Эдуардович в интервью Newinform.