Прояснилась ситуация с разводом «Мисс Москвы» и бывшего короля

Пресс-секретарь обладательницы титула «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной Мария Шахова опровергла информацию о ее разводе с бывшем королем Малайзии Мухаммадом V.

«Информация никем не проверена. Пишут бред. Все ссылаются на Telegram-канал, в котором говорится, что "поговаривают". Кто поговаривает, где поговаривает? На заборе они это прочитали? Что вообще за бред и абсолютный непрофессионализм?» — заявила Шахова агентству «Москва».

Ранее ряд СМИ со ссылкой на телеграм-канал «Только никому» сообщил, что Воеводина и отрекшийся от престола Мухаммад разводятся спустя два месяца после свадьбы из-за «остывших чувств» и частых ссор.

Оксана Воеводина и король Малайзии Туанку Султан Муххамад V поженились в ноябре 2018 года в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall. За полгода до бракосочетания Воеводина приняла ислам и сменила имя на мусульманское — Рихана.