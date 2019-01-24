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Олег Газманов купил новый диван и заявил, что ему неохота работать 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Популярный певец попросил у подписчиков совета, как можно победить лень.
Известный исполнитель Олег Газманов на своей страничке в социальной сети Instagram разместил фотографию, на которой он лежит на новеньком диване. «Купил новый диван в студию! Теперь работать неохота. Валяюсь… Народ, что делать, когда лень?» — спросил он совета у своих подписчиков.
Отметим, что Олег Газманов большой любитель публиковать шуточные посты в социальных сетях. Не так давно он неожиданно появился перед своими поклонниками лысым. Многие сразу же посчитали, что побрился музыкант вовсе не случайно. Якобы у него онкологическое заболевание. Исполнителя даже потом пришлось объясняться, что с ним все хорошо.
«На диване думается лучше!» «Берёшь себя за шкирку и кыш с дивана! Надо значит надо! Дела не ждут! Хотя если очень устал, надо отдых давать себе!» «Открываете журнал „Форбс“, ищите там себя, если вас там нет, то бегом на работу», — заметили в комментариях пользователи.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Олег Газманов , Forbes
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