Олег Газманов купил новый диван и заявил, что ему неохота работать

Популярный певец попросил у подписчиков совета, как можно победить лень.

Известный исполнитель Олег Газманов на своей страничке в социальной сети Instagram разместил фотографию, на которой он лежит на новеньком диване. «Купил новый диван в студию! Теперь работать неохота. Валяюсь… Народ, что делать, когда лень?» — спросил он совета у своих подписчиков.

Отметим, что Олег Газманов большой любитель публиковать шуточные посты в социальных сетях. Не так давно он неожиданно появился перед своими поклонниками лысым. Многие сразу же посчитали, что побрился музыкант вовсе не случайно. Якобы у него онкологическое заболевание. Исполнителя даже потом пришлось объясняться, что с ним все хорошо.