Испуганная Жасмин оттащила сына от морского чудовища

На райском курорте певица Жасмин столкнулась с гигантским ядовитым скатом. Младший сын артистки — двухлетний Мирон пытался потрогать водоплавающее животное.

Певица вместе с детьми отдыхает на Мальдивах . Звезда и ее отпрыски с удовольствием знакомятся с местной флорой и фауной.

В один из дней, гуляя по пляжу, Жасмин обнаружила в воде у самого берега огромное чудовище. Местные жители рассказали знаменитости, что это манта, или гигантский морской дьявол из семейства скатов.

Поначалу артистка боялась подойти к водоплавающему, боялась, что ее ударит током, но позже выяснила, что скат не электрический. Опасаться стоит только хвоста чудища, так как на нем располагается огромный шип с ядом.

Жасмин рассказала, что позволила детям рассмотреть рыбу, шестилетняя Маргарита даже слегка дотронулась до морского дьявола. А вот за маленького Мирона вокалистка очень переживала, она постоянно оттаскивала кроху от ската.