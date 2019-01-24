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Максим Виторган перешел на официальный диалог с Ксенией Собчак 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Многие СМИ наблюдает за тем, как складываются отношения Ксении Собчак и ее супруга Максима Виторгана после того, как Ксению обвинили в измене с Константином Богомоловым. После того, как журналисты узнали о драке Виторгана и Богомолова, Ксения и Максим неоднозначно обменялись любезностями в социальной сети.
Старшая дочь Виторгана опубликовала снимок отца с братом, подписав его: «Просто едим». В комментариях Собчак написала: «Приятного аппетита», на что ее супруг ответил: «И вам». Многих поклонников смутил тот факт, что Виторган внезапно стал обращаться к жене на «Вы», другие подписчики ждут официальных комментариев от звезд, что сейчас происходит в их семье.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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