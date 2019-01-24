Певица ответила на пост Максима Галкина, написанный после ее шоу.
Певица Светлана Лобода поблагодарила в Instagram Аллу Пугачеву за ее отношение и теплоту. Она ответила на пост, который сделал Максим Галкин после концерта Лободы, на котором они были всей семьей.
«Алла Борисовна, @alla_orfey спасибо ВАМ за отношение, за теплоту и искренность. спасибо за то, что столько лет своим примером мотивировали и вдохновляли, за то сколько раз именно ВЫ помогали мне на моем пути, еще совсем начинающей артистке? обожаем всю вашу семью и просто будьте здоровы!», — написала Лобода.
Лобода добавила, что рядом с Галкиным «самая удивительная женщина этого мира». Отметим, что ранее Галкин выложил совместное фото с Лободой и написал, что ее выступление было одним из лучших шоу, что он видел за последние десять лет.