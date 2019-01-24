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Меркель пошла против Трампа
Меркель пошла против Трампа

Зверски избивший жену Прилучный впал в истерику 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В прессе не утихают слухи о том, что звезда сериала "Закрытая школа" зверски избила свою супругу Агату Муцениеце. Спустя несколько недель Павел Прилучный наконец решил прервать молчание и прокомментировал обвинения.
В среду, 23 января, актер опубликовал пост, в котором высмеял все домыслы журналистов. В его Stories появился скриншот новостной статьи под заголовком "Прилучного настигло возмездие после новости об избиении жены". "Обожаю заголовки", — написал под фотографией Павел Прилучный. Свой комментарий он сопроводил тремя смеющимися смайликами.
Многие подписчики поддержали артиста. Они уверены, что актер не мог избить свою жену. "Мы не верим в этот бред, который написали СМИ. Вы с Агатой потрясающая пара. Спасибо Вам за творчество", "Это смешно, конечно! Когда уже СМИ угомонятся! Но вы молодец, достойно терпите, молча и с юмором", — отмечали пользователи.
Другие комментаторы, наоборот, осудили звезду.
"Я в шоке от тех, кто думает, что дым бывает без огня. Такие новости с потолка не берут. То, что жена отрицает факт избиения, так это в характере русских женщин. Потому что они боятся, что их осудят", "Зачем ты жену избил?", "Куда Агата пропала?", — написали возмущенные комментаторы.
Напомним, накануне новогодних праздников в прессе появилось сообщение, что пиар-менеджер Агаты Муцениеце позвонила в полицию и заявила, что Павел Прилучный избил жену и запер ее дома. Однако пострадавшая отказалась от помощи врачей. Позднее Мириам отказалась от этого заявления, передает Teleprogramma.pro.
Будущие супруги познакомились на съемках сериала "Закрытая школа". Свадьба состоялась в 2011 году, причем актеры предпочли скрыть новость от прессы и расписались тайно в одном из московских ЗАГСов. Пара воспитывает двоих детей.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Агата Муцениеце
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