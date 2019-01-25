Певица Глюкоза тепло поздравила мужа с днем рождения

Бизнесмену исполняется 46 лет.

Российская исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк’oZa, решила поделиться с поклонниками своей радость. Сегодня, 25 января, день рождения у ее мужа. Бизнесмену Александру Чистякову исполняется 46 лет. Певица посвятила имениннику нежный пост в личном блоге и опубликовала необычную фотографию с супругом, где они вместе занимаются йогой.

Как я счастлива, что у меня есть ты, мое лучшее продолжение! С днём Рождения, любимый! ❤

— трогательно написала Наталья Чистякова-Ионова.

Напомним, что Глюкоза и ее муж Александр Чистяков счастливы в браке уже 12 лет. Пара воспитывает двух дочерей — 11-летнюю Лидию и семилетнюю Веру. По мнению одного из глянцевых журналов, певица и ее супруг являются «парой десятилетия».

Отметим, что у Александра Чистякова есть сын от первого брака. Мальчика назвали в честь отца. Александр периодически встречается с папой и своими маленькими сестрами.

К слову, звезда признавалась, что уже мечтает о третьем ребенке. Однако эти планы она с мужем пока не осуществила.

Заметим, Глюкоза нечасто публикует фотографии с дочками и супругом. Но в одном из постов певица поделилась с поклонниками своими мыслями по поводу материнства. Артистка призналась: она не всегда уверена, что правильно воспитывает дочек.

Как часто я задаю себе вопрос: а все ли я делаю правильно в воспитании детей. Могу сказать, что каждый год мое отношение меняется. Я очень боюсь навредить своим детям, взрастить в них комплексы и, не дай бог, посеять обиду! Сначала казалось, что я воспитываю своих детей, но, на самом деле, это они воспитывают меня. И вот здесь, конечно, нужно чувствовать тонкую грань между тем, где начинается воспитание, а где рост личности. Очень важен баланс, чтобы не сломать стремление что-то делать и не лишить уверенности в себе— писала звездная мама.

По словам Глюкозы, в один момент она поняла, что ругать детей бесполезно. Единственное, что нужно малышам, по мнению певицы, — разговоры с родителями и поддержка: